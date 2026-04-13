Trompetista es embestido por minibús en la avenida Kollasuyo de La Paz

Un accidente de tránsito se registró la noche del jueves, cerca de las 21:00, al final de la avenida Kollasuyo, donde un hombre que se desempeña como trompetista fue atropellado por un minibús.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue impactada y posteriormente arrastrada por el vehículo, lo que provocó que cayera a un desnivel de la vía, resultando gravemente herido.

Tras el hecho, el músico fue trasladado de emergencia al hospital La Portada, donde permanece internado. Según el informe médico, presenta dos costillas fracturadas y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas.

En el minibús se encontraban el conductor y su acompañante. De manera preliminar, se presume que el chofer habría estado en estado de ebriedad al momento del hecho, sin embargo, desde la unidad de Tránsito se informó que aún se realizan las investigaciones correspondientes para confirmar esta situación.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación y aseguraron que este tipo de accidentes no es un hecho aislado en la zona.

El caso se encuentra en investigación, mientras se espera un informe oficial que determine las responsabilidades y las causas exactas del accidente.

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