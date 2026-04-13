¿Otra vez sube el pollo? Así se vende en los mercados paceños

El precio del pollo volvió a incrementarse en la ciudad de La Paz, generando preocupación entre comerciantes y consumidores, especialmente en centros de abasto como el Mercado Rodríguez, donde el kilo se comercializa hasta en Bs 22.

Hace apenas una semana, el producto había registrado una baja tras los bloqueos, llegando a costar Bs 17,80 en la zona de la Garita de Lima, principalmente en ventas al por mayor. Sin embargo, la situación cambió nuevamente.

“Se está vendiendo aquí a Bs 22, pero con peso completo”, explicó una comerciante del mercado, quien aseguró que el incremento comenzó de forma repentina.

Según los vendedores, el alza responde al encarecimiento del alimento para aves, un factor que impacta directamente en los costos de producción.

“Nos indican que el alimento está muy caro y por eso sube el precio del pollo”, señalaron.

El producto, que anteriormente se comercializaba entre 18 y 19 bolivianos el kilo, llega principalmente desde Cochabamba, uno de los principales centros de producción avícola del país.

El incremento también se refleja en el costo final para las familias. Un pollo entero puede alcanzar hasta los 56 bolivianos, dependiendo de su peso, lo que afecta el presupuesto diario de los hogares.

Además del precio, consumidores advierten una reducción en el tamaño de las aves, lo que incrementa la percepción de encarecimiento del producto.

Desde el sector productor y distribuidor, se atribuye la situación a la escasez de insumos como la soya, fundamental para la alimentación de los pollos.

Se prevé que las autoridades realicen un seguimiento a esta problemática, mientras las amas de casa y comerciantes esperan una estabilización en los precios de uno de los alimentos más consumidos en el país.

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