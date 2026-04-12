Ya puedes tramitar tu permiso de circulación vehicular para la segunda vuelta: así debes hacerlo

El Tribunal Electoral Departamental (TED) oficializó el inicio del periodo para solicitar los permisos de circulación vehicular de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026. Los ciudadanos interesados tienen un plazo establecido que comprende desde el 11 hasta el 16 de abril para completar el registro de manera virtual.

Requisitos y documentación digital

Toda la gestión debe realizarse obligatoriamente mediante el Sistema de Permisos de Circulación alojado en el portal oficial del Órgano Electoral Plurinacional. Para asegurar el éxito del trámite, los usuarios deben cargar en la plataforma los siguientes documentos:

Nota de justificación: Documento firmado y dirigido al TED de su ciudad en formato digital.

Fotocopia del RUAT: Registro de propiedad del vehículo debidamente escaneado.

Licencia de conducir: Fotocopia digital del documento vigente del conductor solicitante.

Cronograma de entrega y plazos

Una vez procesadas las solicitudes, el TED procederá a la entrega física de los pases aprobados únicamente durante los días 17 y 18 de abril. El lugar de retiro será directamente en las oficinas del ente electoral regional para garantizar la autenticidad del documento.

Es fundamental resaltar que el proceso de obtención de este permiso es totalmente gratuito para todos los sectores autorizados de la población. Las autoridades electorales instan a la ciudadanía a realizar el trámite con anticipación para evitar saturaciones de último momento en el sistema digital.

Marco legal y transparencia

Esta medida busca regular el flujo de motorizados durante la jornada democrática del domingo 19 de abril para asegurar el orden público. La información detallada también se encuentra disponible en los canales oficiales de redes sociales y el sitio web institucional del ente electoral.

Imagen: FB Tribunal Electoral Departamental de Tarija.

Mira la programación en Red Uno Play