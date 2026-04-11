¿Qué pasaba en los 'minicines'? Clausuran locales por irregularidades en Cochabamba

La Intendencia Municipal de Cochabamba informó sobre la clausura de cuatro “mini cines” tras detectar irregularidades en su funcionamiento, entre ellas la presencia de menores de edad y el uso indebido de estos espacios.

Según el Intendente Municipal de Cochabamba, Enrique Navia, estas acciones se enmarcan en la aplicación de la Ley Municipal 500, normativa que busca regular el funcionamiento de este tipo de establecimientos, los cuales operaban con vacíos legales.

Durante los operativos realizados en la pasada jornada, se evidenció que algunos ambientes eran utilizados con fines distintos a los autorizados, ya que se alquilaban supuestamente para la proyección de películas, pero en varios casos eran usados para mantener relaciones sexuales. También se identificó la presencia de estudiantes universitarios en estas condiciones.

Ante esta situación, la autoridad señaló que se trabaja en la correcta aplicación de la normativa para evitar este tipo de hechos y garantizar que los espacios cumplan con su finalidad.

“La ley va a regular estos ambientes, evitando que sean utilizados con otros fines”, indicó.

Asimismo, se busca que el contenido audiovisual exhibido sea apto para todo público, restringiendo material inapropiado o de carácter explícito.

Los controles están siendo coordinados entre la Intendencia Municipal y la unidad de recaudaciones, y se anunció que los operativos continuarán la próxima semana para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Las autoridades recalcaron que estas medidas apuntan a proteger a la población, especialmente a menores de edad, y ordenar el funcionamiento de este tipo de negocios en la ciudad.

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