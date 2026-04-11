Arbeloa estalla contra el arbitraje español: “Es penalti aquí y en la luna”

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este viernes en rueda de prensa que el penalti que no pitó el colegiado Arberola Rojas durante el choque de la Primera división española de fútbol ante el Girona por un derribo de Vitor Reis sobre Mbappé lo es "aquí y en la luna" y criticó que su equipo sufrió una vez más las malas decisiones de los árbitros.

"Para mí es un penalti aquí y en la luna y es una más. Otra más. Otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Ni lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie cuando entra el VAR. Imagino que cuando viene bien y cuando no, no entra. Estos hechos, mi opinión, mantienen mi opinión. Es una acción clarísima. Es que hemos tenido muchas con los árbitros. Con éste, la semana pasada en Mallorca... Lo de siempre", dijo.

También habló sobre las sensaciones de su equipo tras empatar 1-1 con el Girona y reconoció que no fue el partido más brillante del Real Madrid aunque dejó claro que por los méritos de su equipo el conjunto blanco tendría que haber ganado.

"Con todas las ocasiones que hemos tenido y con lo poco que hemos concedido, era un partido con una alineación suficientemente fuerte para ganar. Tendríamos que haber hecho algún gol más y nos vamos con este empate".

Preguntado por si está preocupado por la falta de olfato goleador de Vinícius y de Mbappé, alabó a sus dos atacantes:

"No me puedo preocupar por dos jugadores que llevan las cifras que llevan. Dos de los cuatro o cinco mejores del mundo. No puedo estar preocupado en absoluto. Tenemos que mejorar colectivamente muchas cosas. Sobre todo con equipos que nos esperan, nos dejan pocos espacios. Eso nos cuesta y tiene más que ver con el desempeño colectivo que con el individual. Espero que el miércoles se acabe la racha y que haya más puntería".

Sobre el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones frente al Bayern Múnich, indicó que el Real Madrid tendrá que hacer "un esfuerzo enorme" para preparar bien un encuentro clave del curso.

"Vamos a tener más tiempo que en la ida para analizar todo lo del martes, corregir lo que no hicimos bien, potenciar lo que hicimos bien para hacerlo bien. El miércoles es nuestro partido y toda la energía que tenemos que ir convencidos a Alemania de ganar y a morir allí".

Asimismo, se refirió al partido que hizo Eduardo Camavinga como pivote creativo: "Quería verle en esa posición . Lo ha hecho en algún momento. Él está muy cómodo de seis, y él entiende que ahí es donde más rinde. Quería ver cómo quiero que se ubique, que se coloque. Siempre ha tenido mucha movilidad y en ese puesto necesita de forma distinta y colocarse en la salida de balón y para defender. Era una buena opción hoy".

Respecto a Jude Bellingham, que disputó su primer partido como titular después de superar una lesión, declaró que vio al jugador inglés "con buenas sensaciones, ágil y con confianza".

"Está bastante cansado. Es lógico. Era su primer partido titular y le ha venido bien para coger ritmo y buenas sensaciones. Tenemos que estar contentos con su partido. Ha sido positivo para él".

Arbeloa dio una explicación a las derrotas ante el Getafe, Osasuna y Mallorca y al empate ante el Girona. Para el técnico blanco, ganar a cualquier equipo es complicado y hay que dar "el 200 por ciento".

"No somos un equipo que sea capaz de ganar partidos al 90 por ciento; o no siempre. Si quieres tener más seguridad contra equipos que no eres superior, hay que ir al 200 por ciento. Si no, te pueden pasar accidentes como los que estamos teniendo de manera continuada".

Sobre Dani Carvajal, comentó que está muy contento con su actuación ante el Girona y manifestó que ve a su lateral derecho cada día mejor, con más ritmo y con fondo para aguantar los partidos.

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