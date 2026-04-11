El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este viernes a la tripulación de Artemis II tras su regreso desde la órbita lunar y aseguró que su gobierno impulsará nuevas etapas en la exploración espacial, incluida una eventual misión a Marte.

"Felicidades a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Trump añadió que espera recibir pronto a los astronautas en la Casa Blanca y reafirmó su intención de continuar con estos programas: "Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, Marte".

Regreso histórico a la órbita lunar

La misión Artemis II concluyó este viernes tras diez días de vuelo, en lo que marcó el retorno de astronautas a la órbita de la Luna por primera vez desde 1972. La cápsula Orión amerizó en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, sin reportes de incidentes.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó el logro tras el aterrizaje: "Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo".

Prueba para futuras misiones

El vuelo permitió probar el desempeño del cohete SLS y la nave Orión en condiciones reales con tripulación. El despegue se realizó el 1 de abril desde Cabo Cañaveral (Florida) y, según la NASA, se desarrolló sin contratiempos.

Las condiciones climáticas acompañaron tanto el lanzamiento como el retorno, facilitando una operación que forma parte de los preparativos para futuras misiones tripuladas más ambiciosas.

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