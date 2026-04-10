Qué significa el color de la gasolina; esto dicen los expertos

El color de la gasolina ha generado dudas en la población, especialmente ante reportes de combustible con una apariencia más oscura o turbia de lo habitual.

Desde el Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) explicaron que esta situación ha despertado interrogantes sobre la calidad del producto.

Expertos piden análisis más profundos

Según especialistas, el cambio en el color puede ser un indicio de que algo ocurrió durante el proceso, aunque no necesariamente implica un problema grave.

“Podría indicar algún problema en el proceso, pero lo único que hace es invitarnos a realizar análisis más profundos”, señalaron.

Posibles causas del cambio de color

Los expertos indicaron que factores como el proceso de refinación o el transporte del combustible podrían influir en su apariencia.

Asimismo, explicaron que la presencia de turbidez o partículas puede ser un primer indicador de que el combustible requiere una evaluación técnica.

El color no siempre define la calidad

Desde el instituto aclararon que la gasolina, por naturaleza, es casi transparente, y que en muchos casos los colores se deben a aditivos o colorantes utilizados para diferenciar tipos de combustible.

“Podría ser una muy buena gasolina y tener un color oscuro… no es determinante”, explicaron.

Recomiendan evaluación técnica

Finalmente, señalaron que, si bien el cambio de color no implica necesariamente un problema, sí es un aspecto que debe ser analizado por especialistas para garantizar la calidad del combustible.

El tema continúa generando atención en la población, que demanda mayor información sobre la composición y control de los carburantes.

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