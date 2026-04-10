Operativo nacional contra redes de explotación infantil: allanan 25 inmuebles

Una operación de alcance nacional, liderada por el Fiscalía General del Estado, se ejecuta este viernes con al menos 25 allanamientos simultáneos en los nueve departamentos de Bolivia, en el marco de investigaciones por producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

La fiscal asignada al caso, Alejandra Rocha, informó que el despliegue responde a un trabajo investigativo de varios meses y no a acciones preventivas aisladas. “Se trata de una operación dirigida contra la producción, almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil, la denominada pornografía infantil”, explicó.

Según la autoridad, actualmente existen al menos 19 causas abiertas dentro de la Unidad Especializada en Tratamiento y Gestión de Material de Abuso Sexual Infantil, lo que motivó la ejecución coordinada de los operativos en distintas regiones del país.

En Santa Cruz, uno de los puntos intervenidos fue un inmueble ubicado en la zona de la Radial 26, entre cuarto y quinto anillo, donde se logró la aprehensión de dos personas que fueron trasladadas a dependencias policiales. Otro operativo se desarrolló en el municipio de La Guardia, donde las autoridades continúan en la búsqueda de un sindicado identificado dentro de las investigaciones.

Durante los allanamientos, las fuerzas del orden buscan recolectar evidencias vinculadas a los delitos investigados, principalmente dispositivos electrónicos y material digital. En uno de los domicilios intervenidos, se presume que el principal investigado poseía una cantidad considerable de contenido ilícito, aunque no fue encontrado en el lugar al momento del ingreso policial.

Rocha indicó que los operativos se ejecutan en coordinación con la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), destacando el carácter técnico y especializado del trabajo desarrollado.

La fiscal también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el control parental sobre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes. “Estos delincuentes, de manera permanente, agreden y explotan a los menores a través de la captación en plataformas digitales”, advirtió.

Las investigaciones continúan en curso, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de uno de los sindicado y no descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

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