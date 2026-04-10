Accidente en La Paz: Vehículo impacta contra poste en la zona IV Centenario

Un hecho de tránsito se registró la madrugada de este jueves en la zona de IV Centenario, a pocos metros de los Puentes Trillizos en la ciudad de La Paz, donde un vehículo impactó contra un poste de luz, generando alarma entre los vecinos del sector.

Según relataron los residentes, no se trata de un hecho aislado, ya que en reiteradas ocasiones se han registrado accidentes similares en el mismo punto, poniendo en riesgo viviendas y transeúntes.

“No es la primera vez que ocurre, este poste ya ha sido impactado varias veces y tememos que pueda caer sobre nuestra casa”, señaló una vecina afectada.

El impacto provocó el movimiento del poste, lo que incrementa el riesgo de colapso y posibles daños materiales en inmuebles cercanos.

Además, los vecinos denunciaron la falta de señalización y controles en la vía, lo que provoca que conductores circulen en contrarruta o a alta velocidad.

“Ya hemos pedido que instalen reductores de velocidad o señalización, pero nos dicen que no es una zona concurrida”, reclamaron.

El conductor del vehículo resultó herido y presentaba sangrado; sin embargo, hasta el momento del reporte no había llegado una ambulancia para brindarle atención médica.

“Hemos llamado desde las 5:30 de la mañana y no han llegado ni ambulancia ni policías”, denunciaron.

Solo personal de tránsito de un módulo cercano se encontraba en el lugar, mientras se aguardaba la presencia de bomberos y equipos de emergencia.

Los vecinos también alertaron sobre el peligro para personas que transitan por la zona en horas de la madrugada, como deportistas y peatones.

Ante esta situación, exigieron a las autoridades municipales y policiales tomar medidas urgentes para evitar nuevos accidentes y garantizar la seguridad en el sector.

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