Hallan un hombre sin vida en El Alto y vecinos denuncian que el lugar era refugio de antisociales

Vecinos de la zona Mutual Primera, en la ciudad de El Alto, se encuentran alarmados tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, ocurrido el pasado miércoles en un sector cubierto con calaminas que, según denuncian, era utilizado como refugio por personas dedicadas a actividades ilícitas.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la víctima tendría entre 30 y 35 años, y se presume que habría fallecido a causa de las bajas temperaturas, aunque las circunstancias del hecho aún deberán ser confirmadas por las autoridades.

Denuncian inseguridad constante

Los habitantes del sector aseguran que la inseguridad es un problema recurrente y que el área donde se produjo el hallazgo se ha convertido en un punto crítico.

“Han levantado un cadáver lamentablemente… todos pasamos por aquí todos los días”, manifestó un vecino, quien además señaló que la falta de iluminación y el mal estado de las aceras incrementan el riesgo, especialmente durante la noche.

Relatos de asaltos y violencia

Otros testimonios revelan hechos delictivos en la zona. Un vecino relató haber sido víctima de un asalto violento.

“Me han asfixiado, me han ahorcado… eran dos personas. Tuve que entregar todo lo que tenía”, contó.

Otro habitante indicó que incluso tuvo que escapar para evitar ser atacado, mientras que algunos denunciaron que en el sector es frecuente que personas sospechosas pidan dinero o cigarrillos de forma intimidante.

Vecinos toman acciones

Ante esta situación, en las últimas horas los vecinos decidieron retirar las calaminas con herramientas, con el objetivo de eliminar posibles escondites y mejorar las condiciones de seguridad en el lugar.

Los pobladores exigen mayor presencia policial, mejor iluminación y acciones concretas para evitar que este tipo de hechos se repitan en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play