Agropecruz 2026: El concurso lechero define a su gran campeona este jueves

En el marco de la feria Agropecruz 2026, que se desarrolla en la Fexpocruz, el concurso lechero llega a su etapa decisiva con la décima y última ordeña. En las próximas horas se conocerá a la vaca que logró la mayor producción de leche de esta gestión, en una competencia que reúne a ejemplares de alto nivel genético.

La doctora Martha Rea explicó que el certamen inició el pasado lunes y ha evaluado de forma continua la producción de los animales participantes. “Estamos concluyendo la décima ordeña y a tan solo horas de conocer a las campeonas en las razas Gyr y Girolando, además de la gran campeona de Agropecruz 2026”, señaló.

Uno de los ejemplares en la categoría Senior ha destacado por su rendimiento, registrando cifras sobresalientes desde el inicio del concurso, con producciones que han ido en aumento en cada jornada. Este desempeño la posiciona como favorita para quedarse con el primer lugar, aunque los resultados oficiales serán confirmados al cierre del evento.

El concurso no solo premia la cantidad de leche producida, sino que también refleja años de trabajo en mejoramiento genético, inversión y manejo especializado del ganado. Según los organizadores, los animales llegan a la feria tras un proceso de preparación anticipado que incluye alimentación controlada, adaptación al entorno y cuidados intensivos.

Durante la competencia, las vacas reciben atención permanente para garantizar su bienestar, especialmente frente al estrés calórico. Los galpones están equipados con ventiladores, aspersores y sistemas de enfriamiento, además de rutinas constantes de hidratación y manejo.

Agropecruz se consolida así como una vitrina del potencial productivo del sector ganadero, destacando el esfuerzo de cabañeros, técnicos y trabajadores que apuestan por mejorar la calidad y rendimiento del hato lechero en el país.

Se espera que en las próximas horas se anuncien oficialmente los resultados y se corone a la vaca más lechera de esta versión 2026.

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