Fiscalía amplía investigación por presunto maltrato infantil e incluye nuevos implicados en La Paz

El Ministerio Público amplió la investigación por presuntos hechos de maltrato infantil en el centro de acogida Niño Jesús, tras evidenciar indicios suficientes que derivaron en la aprehensión de una educadora y la inclusión de nuevos implicados en el proceso.

El fiscal a cargo del caso, Gabriel Gutiérrez, informó que la investigación se inició de oficio luego de la difusión de un video que evidenciaría agresiones contra menores dentro del centro.

“Se han recabado elementos de convicción suficientes para emitir una resolución fundamentada de aprehensión contra la cuidadora que fue identificada en el material audiovisual”, explicó la autoridad.

La sindicada fue localizada en la ciudad de El Alto mediante un operativo de inteligencia, ya que no se encontraba en su fuente laboral al momento de la intervención. Según la Fiscalía, la funcionaria había sido trasladada a otro centro mediante memorándum emitido el 7 de abril, un día antes del operativo.

“Se verificó que no se presentó a su nuevo destino laboral y posteriormente acudió a presentar su renuncia, por lo que se procedió a su aprehensión en su domicilio”, detalló Gutiérrez.

En el desarrollo de las investigaciones, al menos tres menores fueron identificados inicialmente con posibles lesiones, quienes fueron sometidos a evaluaciones psicológicas y médicas. Asimismo, los 24 niños del centro fueron valorados para descartar otros casos de maltrato.

“Una de las dificultades es que muchos de los niños están en edades muy tempranas, entre uno y tres años, lo que complica la obtención de testimonios”, señaló el fiscal.

El caso también derivó en la ampliación de la investigación hacia personal administrativo. La administradora del centro, que inicialmente declaró como testigo, pasó a ser sindicada tras detectarse posibles omisiones en el cumplimiento de sus funciones.

Además, otras funcionarias del área social y psicológica fueron convocadas a declarar, mientras se analiza si existen más responsables dentro del centro o en instancias superiores.

La Fiscalía no descarta que existan casos similares en otros centros de acogida, por lo que anunció que actuará de oficio ante cualquier denuncia o indicio de hechos similares.

Las investigaciones continúan en coordinación con la Policía, el Instituto de Investigaciones Forenses y la Defensoría de la Niñez, mientras se espera la imputación formal de la principal acusada en las próximas horas.

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