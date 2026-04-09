Bomberos logran controlar incendio estructural en área comercial en la zona del Tercer Anillo

Una intensa emergencia se desató a primeras horas de esta noche de hoy en el tercer anillo y Avenida Brasil, Santa Cruz, movilizando a los equipos especializados ante un voraz incendio estructural. Tras una intervención oportuna, las autoridades confirmaron que el fuego ya se encuentra totalmente controlado y fuera de peligro.

El siniestro afectó específicamente dos ambientes de un galpón, donde el diseño precario de las instalaciones dificultó las maniobras iniciales de sofocación.

"El incendio se dio en la parte superior de un almacén ya que los almacenes parece que son improvisados; no tienen una buena estructura para llegar al techo", detalló el bombero a cargo del operativo.

A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron víctimas fatales ni heridos en el lugar de los hechos. Sin embargo, el bombero señaló: “No hay personas lesionadas por producto de fuego, pero sí tenemos personas evacuadas por intoxicación, ya que las mismas han ido a recuperar sus pertenencias en la desesperación”.

Actualmente, el personal de emergencia se mantiene en el sitio realizando tareas de enfriamiento y ventilación para asegurar la estabilidad del perímetro. Las causas del evento permanecen bajo reserva, pues el bombero indicó que “todavía no tenemos las causas del incendio, después se procederá a la investigación”.

Mira la programación en Red Uno Play