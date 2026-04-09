"Se descartó el tráfico de armas": la defensa revela los detalles del fallo tras la balacera en Paurito

Ocho de los aprehendidos fueron enviados a Palmasola, mientras que "Mapaya" irá a Cantumarca y otro implicado al penal de San Pedro en La Paz. El abogado Rommel Ípamo confirmó que la audiencia para los súbditos colombianos se extendió desde las 11:00 hasta las 18:00 horas del miércoles.

El jurista explicó que se determinaron cuatro delitos imputados, aunque el juez decidió descartar la figura de asociación delictuosa en el fallo. Ípamo señaló que “se descartó uno de los delitos que era tráfico de armas, por no encontrarse la cantidad suficiente según el razonamiento del juez”.

A pesar de las bajas en la imputación, la autoridad judicial halló probabilidad de autoría en el delito de homicidio en grado de tentativa. Según la vocería legal, también se ratificaron cargos por atentado contra funcionarios del Estado y portación ilícita de armas de fuego.

El juez sostuvo la figura de organización criminal basándose estrictamente en los elementos hallados en el cuaderno de investigación policial. Ípamo puntualizó que la justicia determinó una peligrosidad específica para los tres sujetos que efectivamente portaban armas durante la intervención.

La postura de la defensa sobre los implicados

La defensa técnica intentó desvincular a la mayoría del grupo asegurando que muchos de los presentes eran simplemente invitados a una celebración. “Los demás indican que eran invitados, estaban en una fiesta por el cumpleaños de uno de ellos”, afirmó el abogado sobre el resto de los procesados.

Rommel Ípamo criticó duramente el traslado de tres de los aprehendidos a cárceles fuera de la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra. El abogado concluyó denunciando que el juez determinó estos traslados “violentando el principio del juez natural” para los principales implicados de la red.

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