Hombre huye tras abandonar una caja fuerte en una estación de servicio

La noche hoy en Santa Cruz, se encontró una caja fuerte abandonada en un surtidor ubicado entre el Canal Isuto y el tercer anillo interno. El personal de la estación de servicio dio la voz de alerta a las autoridades luego de percatarse de la presencia del extraño objeto, el cual permanecía cubierto por una mantilla amarilla.

Efectivos de la Felcc y de la unidad de Crimen Organizado arribaron de inmediato al lugar para dar inicio a las investigaciones pertinentes. Según los reportes preliminares, un hombre que portaba una mochila dejó el objeto metálico cerca de las 19:30 antes de retirarse rápidamente de las instalaciones.

Los peritos especializados se encuentran analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad para establecer la identidad del individuo y el origen del contenido.

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