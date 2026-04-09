Hombre huye tras abandonar una caja fuerte en una estación de servicio

Equipos especializados de la Felcc y Crimen Organizado intervienen en la zona del Canal Isuto tras el reporte del objeto sospechoso.
08/04/2026 21:09
Escuchar esta nota
La noche hoy en Santa Cruz, se encontró una caja fuerte abandonada en un surtidor ubicado entre el Canal Isuto y el tercer anillo interno. El personal de la estación de servicio dio la voz de alerta a las autoridades luego de percatarse de la presencia del extraño objeto, el cual permanecía cubierto por una mantilla amarilla.
Efectivos de la Felcc y de la unidad de Crimen Organizado arribaron de inmediato al lugar para dar inicio a las investigaciones pertinentes. Según los reportes preliminares, un hombre que portaba una mochila dejó el objeto metálico cerca de las 19:30 antes de retirarse rápidamente de las instalaciones.
Los peritos especializados se encuentran analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad para establecer la identidad del individuo y el origen del contenido.
Mira la programación en Red Uno Play
21:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
21:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55