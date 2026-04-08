TSE presenta Gran Debate por la gobernación cruceña en Red Uno

El Tribunal Supremo Electoral organiza y convoca a la ciudadanía a informarse mediante el debate decisivo este domingo 12 de abril a partir de las 21:00 horas. La transmisión se realizará a través de la señal abierta de Red Uno y sus plataformas digitales para garantizar un alcance total en el departamento.

Este encuentro mediático surge como el preámbulo fundamental antes del balotaje fijado para el próximo domingo 19 de abril. En esta instancia, los candidatos a la gobernación Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, y Juan Pablo Velasco, de la Alianza Libre, medirán sus propuestas ante el electorado.

Preparativos para la jornada democrática

En cuanto al calendario electoral, el Tribunal Electoral Departamental ya ha procedido con el sorteo oficial de los jurados que custodiarán la transparencia del voto ciudadano. Para esta segunda vuelta, la logística contempla la habilitación de 1.962 mesas de votación distribuidas en todo el territorio cruceño.

El despliegue técnico busca asegurar que la elección de gobernador y vicegobernador se desarrolle bajo estándares de absoluta normalidad. La población aguarda este intercambio de ideas como la última brújula antes de ejercer su derecho democrático en las urnas.

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