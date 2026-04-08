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Aguirre y Velasco intensifican campaña rumbo a la segunda vuelta en Santa Cruz

Libre retoma las visitas a los barrios y recorridos por las provincias para explicar su plan de trabajo por el desarrollo del departamento cruceño. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

08/04/2026 16:13

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La candidata a vicegobernadora de Santa Cruz por la alianza Libre, Paola Aguirre, informó que junto a JP Velasco intensificaron su agenda de campaña con recorridos en barrios, municipios y provincias del departamento.

“Hemos retomado una agenda intensificada de campaña electoral, con visitas a barrios, municipios y provincias”, señaló Aguirre.

La candidata explicó que durante estas actividades están socializando su plan de gobierno y las proyecciones que plantean para el desarrollo del departamento.

Asimismo, manifestó su expectativa de cara a la jornada electoral del próximo 19 de abril, cuando se realizará la segunda vuelta para elegir gobernador y vicegobernador en Santa Cruz.

“Aguardamos que ese día el departamento pueda darnos la confianza. Estamos presentando un cambio genuino para construir un futuro mejor para todos los cruceños”, afirmó.

La segunda vuelta electoral definirá a la nueva dupla que asumirá la Gobernación cruceña.

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