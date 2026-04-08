Experto advierte que informe del Banco Mundial no es alentador para Bolivia este 2026

El analista económico Fernando Romero advirtió que las recientes proyecciones del Banco Mundial reflejan un panorama complejo para la economía boliviana en el corto plazo, aunque con señales de recuperación hacia 2027.

De acuerdo con el informe Panorama económico de América Latina y el Caribe, Bolivia habría registrado una contracción del 2,1% en 2025, mientras que para 2026 se proyecta un decrecimiento del 3,2%.

Para Romero, estas cifras consolidan un escenario de recesión prolongada, posicionando al país como el de peor desempeño económico en la región, superando solo a Jamaica (-1%).

“Sin duda las proyecciones internacionales no son muy alentadoras, al menos para este 2026, sin embargo, esto presenta un escenario de grandes retos económicos para el país, donde una coyuntura desfavorable o inesperada haría que su crisis se agudice aún más”, explicó.

No obstante, el analista destacó que el informe también proyecta un crecimiento del 4% para 2027, lo que podría representar un “efecto rebote” tras dos años consecutivos de caída.

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