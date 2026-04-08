Resarcimiento avanza, pero afectados dicen que los costos de reparación son elevados

Las denuncias por la presunta mala calidad del combustible continúan en aumento en el país, mientras usuarios afectados acuden a oficinas de YPFB en busca de resarcimiento por los daños ocasionados en sus vehículos.

Conductores reportan largas filas y dificultades en el proceso, señalando que el sistema digital no siempre funciona y que muchos optan por realizar el trámite de manera presencial.

“Hay personas que no tienen tiempo ni acceso para entrar al sistema. Debería haber más flexibilidad y atención directa en oficinas”, reclamó uno de los afectados.

Según datos oficiales, más de 5.000 personas ya fueron resarcidas; sin embargo, los usuarios aseguran que la compensación no cubre la totalidad de los daños.

“Mi vehículo necesita un rectificado de motor que cuesta Bs 14.000, pero solo quieren cubrir el 70% u 80%. No alcanza”, denunció otro conductor.

Los problemas mecánicos reportados incluyen fallas en el arranque, vibraciones y pérdida de potencia, atribuidos principalmente a la formación de carbonilla en los motores.

En talleres, la demanda de servicios se ha incrementado considerablemente, con agendas llenas hasta finales de abril debido a la cantidad de vehículos afectados.

“Tenemos trabajos programados hasta fin de mes. La mayoría llega por problemas de arranque, vibración y pérdida de fuerza”, señalaron desde un taller.

Ante esta situación, autoridades del área de hidrocarburos informaron que se firmó una adenda para mejorar la calidad del combustible importado, con parámetros más estrictos en componentes como el manganeso y las gomas.

Asimismo, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció que el proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos ya está listo y será socializado próximamente.

“El objetivo es mejorar el sistema institucional, evitar problemas de calidad, precios y escasez, incorporando también nuevos actores en el mercado”, explicó la autoridad.

Mientras tanto, los afectados buscan organizarse para hacer seguimiento a sus casos y exigir soluciones más rápidas, en un contexto donde los daños mecánicos continúan y los costos siguen en aumento.

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