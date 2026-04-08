TED niega manipulación de acta en Roboré y defiende transparencia del cómputo

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Antonio Monasterio, aclaró que el acta observada en el municipio de Roboré fue subida al sistema el 25 de marzo y no el 29, como denunció una candidata.

La autoridad explicó que el documento fue procesado en una mesa asignada al presidente del TED en Sala Plena, cumpliendo los procedimientos establecidos.

“No se puede acusar ahora de manipulación de actas o de resultados. El TED ha realizado el cómputo de esa acta tal cual ha llegado desde el municipio de Roboré, respetando el conteo efectuado de manera pública”, afirmó Monasterio.

Asimismo, señaló que la organización política que cuestiona el acta no contaba con la presencia de su delegado durante el proceso de cómputo realizado por los jurados electorales.

En ese sentido, instó a las fuerzas políticas a asumir responsabilidad y garantizar la participación de sus delegados en todas las mesas de sufragio.

“Nosotros no podemos acreditar delegados por cada organización política; esa es función de cada una de ellas”, concluyó.

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