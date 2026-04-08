Arranca la transición en El Alto: Copa y Roca cruzan miradas y advierten deudas

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y el alcalde electo Eliseo Roca dieron inicio al proceso de transición en instalaciones del Jach’a Uta, en medio de diferencias sobre la cantidad de personal involucrado y la situación en la que se entrega la administración municipal.

Durante el acto, se realizó la entrega formal de acreditaciones para conformar las comisiones encargadas de la transferencia de información por áreas, incluyendo secretarías, direcciones y subalcaldías.

Mientras la alcaldesa señaló que se conformaron dos comisiones de trabajo, el alcalde electo afirmó que más de 80 personas participarán en el proceso.

“A la cabeza de nuestros coordinadores ya tenemos establecidas las comisiones por secretarías, direcciones, unidades y subalcaldías”, indicó Roca.

Por su parte, Copa remarcó que la administración municipal continuará funcionando con normalidad durante este periodo.

“La administración pública no puede parar, vamos a seguir trabajando en el tema administrativo mientras se desarrolla la transición”, sostuvo.

En relación al estado de la Alcaldía, la autoridad saliente reconoció que la gestión no se entrega en condiciones óptimas, aunque descartó un escenario crítico.

“No te voy a decir que se deja en óptimas condiciones, pero tampoco son las peores. Estamos haciendo un saneamiento correcto y hay obras que deben continuar”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre deudas pendientes que deberán ser asumidas por la nueva administración. También expresó su preocupación por la falta de aprobación del Presupuesto General del Estado, lo que —según indicó— limita la capacidad de gestión municipal.

Además, señaló la necesidad de buscar mecanismos para compensar la reducción de ingresos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

El proceso de transición ya está en marcha y se prevé que en las próximas semanas ambas comisiones coordinen un cronograma de trabajo para garantizar el traspaso ordenado de la gestión municipal.

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