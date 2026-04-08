¡Todo listo! Agropecruz 2026 abre hoy sus puertas con más de 800 animales y alta genética

Santa Cruz vuelve a posicionarse como el epicentro del sector pecuario con la inauguración de la versión 35 de Agropecruz 2026, que este miércoles abre oficialmente sus puertas al público desde las 17:00 en el campo ferial de la Fexpocruz.

El evento, organizado por la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebú), se consolida como uno de los principales encuentros del sector en el país, destacando este año por su crecimiento y la calidad genética de los animales en exhibición.

Durante el acto inaugural participó el presidente del Estado, Rodrigo Paz, en una presencia calificada como histórica por los organizadores.

“Es un honor poder tenerlo acá. Es la primera vez en muchos años, si no es la primera, que un presidente inaugura Agropecruz”, señaló el presidente de Asocebú, Marcelo Muñoz.

En esta edición, la feria reúne a más de 800 ejemplares de alto valor genético, cifra que representa un crecimiento superior al 22% en comparación con 2025. Asimismo, se registra un aumento en la participación de cabañas, que pasó de 55 a 63, reflejando el dinamismo del sector.

“Queremos mostrar todo lo que es el mejoramiento genético que se viene trabajando durante años”, afirmó Muñoz, destacando el esfuerzo sostenido de los productores.

En ese contexto, subrayó uno de los mayores logros del país: “Tenemos ya comprobado que tenemos el mejor Nelore Mocho del mundo”, una afirmación que, según indicó, se respalda en el interés internacional por esta genética.

Muñoz también describió la feria como un espacio de encuentro y celebración para el sector. “Es una fiesta en el buen sentido, donde todos mostramos nuestro trabajo y compartimos esta pasión”, sostuvo.

En cuanto a las perspectivas, el representante de Asocebú resaltó la importancia del apoyo estatal para continuar fortaleciendo la producción y las exportaciones. “Esperamos seguir trabajando de la mano con el gobierno para aportar al desarrollo de Bolivia”, indicó.

A nivel regional, Bolivia se mantiene en un entorno competitivo, especialmente frente a Brasil, consolidando su posicionamiento gracias a la calidad genética y el avance tecnológico en la producción pecuaria.

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