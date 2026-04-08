Frente al juez: 11 colombianos y un boliviano por balacera en Paurito

Un total de 11 ciudadanos colombianos y un boliviano fueron trasladados la mañana de este miércoles al Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, donde enfrentan su audiencia de medidas cautelares tras ser capturados en un operativo policial en la zona de Paurito.

El hecho se registró en una lujosa casa quinta, donde según el reporte policial los ahora imputados respondieron con disparos a la intervención de los efectivos del orden, desatando una balacera que generó alarma en la zona.

El Ministerio Público formalizó la imputación contra los 12 detenidos por los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia y portación ilegal de armas de fuego y organización criminal, y anticipó que solicitará su detención preventiva en el penal de Palmasola, debido a la peligrosidad y antecedentes de los implicados.

Entre los aprehendidos figura Jorge Isaac Campas Jiménez, alias “Mapaya”, identificado como uno de los delincuentes más buscados en Colombia y señalado como presunto cabecilla de la organización criminal conocida como “Los Espartanos”.

Asimismo, fue capturado Bladimir Rincón Muñoz, quien de acuerdo con reportes de Interpol Colombia cuenta con una sentencia condenatoria por delitos como homicidio, robo agravado y fabricación y tenencia de armas.

Las autoridades también informaron que al menos cinco integrantes de esta red delictiva fueron previamente expulsados de Chile por tráfico de sustancias controladas, además de tener prohibido el ingreso a ese país durante diez años.

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