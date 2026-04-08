Un momento de diversión se convirtió en una escena de riesgo en Pantai Harapan Ammani, donde un bote recreativo protagonizó una maniobra peligrosa que terminó en accidente.

Un video captó el instante exacto en que la embarcación, que remolcaba un inflable tipo “dona”, se acercó a gran velocidad y demasiado cerca de la orilla.

El momento del impacto

La maniobra provocó que el inflable volcara bruscamente, lanzando a sus ocupantes fuera de control. Las personas salieron despedidas directamente hacia la arena e incluso hacia otros turistas que se encontraban en la playa.

El hecho ocurrió en cuestión de segundos, dejando a testigos en estado de shock.

Diversión que terminó en riesgo

Según las imágenes, el inflable fue arrastrado con demasiada fuerza hasta la zona costera, sin reducir la velocidad de manera adecuada. Este tipo de actividades, aunque populares en destinos turísticos, requieren protocolos estrictos de seguridad para evitar accidentes.

Alerta por prácticas inseguras

El incidente vuelve a poner en debate las medidas de control en juegos acuáticos recreativos. La cercanía con la orilla y la velocidad del bote fueron factores clave en un accidente que pudo haber tenido consecuencias más graves.

Lo que debía ser una experiencia de entretenimiento terminó en un fuerte susto que quedó registrado en video y generó preocupación entre los turistas.

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