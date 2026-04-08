La salud bucal de las mascotas: un cuidado que muchos pasan por alto

El cuidado de la boca en las mascotas no es solo una cuestión estética. Detrás del mal aliento o el sarro visible puede esconderse un problema mucho más serio: infecciones que afectan su calidad de vida e incluso su esperanza de vida.

Las bacterias que se acumulan en dientes y encías pueden ingresar al torrente sanguíneo y dañar órganos vitales, generando complicaciones como enfermedades renales o infecciones sistémicas.

Señales de alerta que no debes ignorar

Detectar a tiempo los síntomas puede marcar la diferencia:

Mal aliento persistente

Encías inflamadas o enrojecidas

Sarro visible en los dientes

Dificultad para comer o dolor

Pérdida de piezas dentales

Ante cualquiera de estos signos, es fundamental acudir al veterinario.

La prevención empieza en casa

El hábito más efectivo es el cepillado regular:

Frecuencia ideal: todos los días o al menos tres veces por semana

Importante: usar pasta dental específica para mascotas (la de humanos es tóxica para ellos)

Este simple cuidado ayuda a prevenir la acumulación de placa y enfermedades periodontales.

Alimentación y juguetes: aliados, pero no suficientes

Los alimentos secos de buena calidad y los juguetes masticables ayudan a reducir la placa, pero no reemplazan el cepillado.

En especies como conejos o hámsters, cuyos dientes crecen constantemente, es esencial ofrecer alimentos fibrosos y elementos que permitan el desgaste natural.

Limpieza profesional: un paso necesario

Al igual que en humanos, las mascotas necesitan controles periódicos. Las limpiezas veterinarias eliminan el sarro con herramientas especializadas como ultrasonido y pulido.

Se recomienda realizar este procedimiento al menos una vez al año.

Cuidar su boca es cuidar su vida

La salud bucal impacta directamente en el bienestar general de las mascotas. Un problema dental no tratado puede convertirse en dolor crónico, infecciones y enfermedades graves.

Dedicar unos minutos a su higiene puede significar años más de vida saludable y feliz.

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