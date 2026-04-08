Se viene el tercer simulacro del apagón analógico: lo que debes saber

La transición hacia la televisión digital entra en una etapa decisiva. Bolivia llevará adelante el tercer simulacro del apagón analógico este 30 de abril, una prueba clave para preparar a la población antes del cambio definitivo del sistema.

Durante seis horas, entre las 08:00 y las 14:00, la señal analógica será interrumpida en los televisores, marcando un nuevo paso hacia la implementación de la Televisión Digital Abierta.

Una prueba para evitar quedar sin señal

El simulacro busca que los usuarios verifiquen si sus equipos están listos para recibir la señal digital. La recomendación es clara: revisar con anticipación el televisor y, en caso necesario, instalar un decodificador.

Desde la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) señalan que estas pruebas son fundamentales para evitar inconvenientes cuando el apagón sea definitivo.

¿Qué pasará durante el simulacro?

El tercer ensayo implicará la suspensión temporal de la señal analógica, lo que permitirá a los hogares comprobar si pueden acceder correctamente a la señal digital.

Quienes cuenten con televisores modernos —compatibles con el estándar ISDB-Tb— solo deberán realizar una resintonización de canales. En cambio, los equipos antiguos requerirán un decodificador y una antena UHF para seguir funcionando con normalidad.

Un cambio histórico en marcha

El apagón analógico no será inmediato, sino progresivo. El proceso arrancará oficialmente en mayo en ciudades del eje troncal como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, y continuará en fases hasta 2030.

La migración permitirá mejorar la calidad de imagen y sonido, ampliar la oferta de canales y optimizar el uso del espectro radioeléctrico.

La cuenta regresiva ya empezó

El tercer simulacro no es solo una prueba técnica: es una señal clara de que el cambio es inminente.

Prepararse ahora puede marcar la diferencia entre adaptarse sin problemas o quedarse sin televisión cuando llegue el apagón definitivo.

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