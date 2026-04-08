Aprender haciendo, base de una educación que apuesta por la experiencia real

El conocimiento ya no es suficiente por sí solo, las universidades enfrentan el desafío de formar profesionales capaces de aplicar, resolver y adaptarse. Por ello, el modelo educativo transformador de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) propone reemplazar la memorización del conocimiento por la experiencia y los exámenes tradicionales por evaluaciones basadas en la práctica, es decir por el “Aprender haciendo”.

La propuesta implica replantear la lógica del aula, el rol del estudiante y la manera en que se mide el aprendizaje. Para Eva Foronda, decana académica de Unifranz, este enfoque parte de la idea central de que el estudiante debe dejar de ser un actor pasivo.

“El aprender haciendo coloca al estudiante en el centro del modelo educativo. Lo transforma en el protagonista de su aprendizaje. Ya no solo escucha en el aula, sino que participa activamente y construye conocimiento a partir de la experiencia”, explica.

Para conseguir este cambio en el aprendizaje, los estudiantes -desde el primer semestre- trabajan con problemas y casos reales, lo que les permite desarrollar habilidades prácticas. Este contacto temprano con situaciones reales marca una gran diferencia frente al modelo tradicional, donde la práctica suele postergarse para etapas finales de la formación.

Pero el cambio no se limita a la forma de aprender. El modelo educativo de Unifranz también transforma la manera de evaluar. En lugar de exámenes memorísticos se apuesta por proyectos, estudios de caso y simulaciones como herramientas para medir el desempeño.

“Esto nos permite medir su nivel de competencias, su pensamiento crítico, su capacidad de análisis y, sobre todo, cómo aplica sus conocimientos en situaciones reales”, sostiene Foronda.

Este enfoque rompe con una de las principales limitaciones de la educación tradicional, la dificultad para evidenciar habilidades complejas. Mientras los exámenes escritos suelen centrarse en la retención de información, la evaluación práctica permite observar cómo el estudiante piensa, decide y actúa.

En el centro de esta metodología se encuentran los proyectos integradores, considerados el eje del aprendizaje. Estos espacios articulan todas las materias en torno a desafíos reales, obligando a los estudiantes a integrar conocimientos y proponer soluciones concretas.

“Los proyectos integradores vinculan al estudiante con problemas reales desde distintas áreas de su formación. No solo evalúan, sino que permiten aplicar conocimientos, desarrollar habilidades y tomar decisiones. Es un proceso donde el estudiante aprende haciendo y demuestra lo que sabe haciendo”, afirma la autoridad académica.

El impacto de este modelo se extiende más allá del aula. La evaluación basada en la práctica tiene un efecto directo en la empleabilidad, al formar perfiles más preparados para las exigencias del mercado laboral.

“Nuestro sistema no mide solo conocimiento. Mide habilidades, pensamiento crítico, capacidad de análisis y trabajo en equipo. No formamos únicamente profesionales, formamos personas que sepan pensar y que puedan transformar su comunidad”, enfatiza Foronda.

En un mercado laboral en el que las empresas buscan profesionales que sepan resolver problemas y adaptarse al cambio, la educación basada en la práctica deja de ser una opción innovadora para convertirse en una necesidad.

La transformación educativa que impulsa Unifranz refleja una tendencia global, pero también plantea una respuesta concreta a los desafíos locales. Porque, como concluye Foronda, el futuro de la educación no pasa por saber más, sino por saber hacer mejor.

“Cuando cambiamos la forma de aprender, cambiamos la forma de construir el futuro”.

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