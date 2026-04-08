“Él aceptó las condiciones de Irán”: Analista revela que Washington cedió ante Teherán

La tensión entre ambos países está bajo una aparente calma tras el anuncio de un cese al fuego bilateral que detuvo una escalada anunciada. Según el analista y profesor iraní Meisam Ajlaqui, la población civil no otorgó mayor relevancia a las amenazas de Washington, entendiendo que se trataba de una retórica ya conocida.

"Aquí la mayoría de la gente no lo tomó como algo importante, ya se sabía que eran solo amenazas", explicó Ajlaqui sobre la atmósfera en el país.

El académico recordó la magnitud de su nación al señalar que Irán es un país de 90 millones de personas que no puede ser aniquilado en un solo día.

Un líder impredecible y el factor religioso

Según el analista, la preocupación en la región no radicaba en el poderío militar, sino en la conducta errática mostrada por el mandatario estadounidense. Ajlaqui destacó que el líder norteamericano demostró no ser una persona normal al proferir insultos contra el pueblo iraní durante la Pascua, una fecha de suma relevancia para la comunidad cristiana.

A pesar de los mensajes triunfalistas emitidos desde la Casa Blanca, la percepción en Irán es que los objetivos principales de la ofensiva no fueron alcanzados. La desconfianza persiste entre los ciudadanos, quienes temen una traición similar a las ocurridas anteriormente en medio de procesos de negociación previos.

Las diez condiciones de Teherán

El Consejo de Seguridad de Irán respondió a la solicitud de alto el fuego con un pliego de diez condiciones. Meisam Ajlaqui confirmó que estas exigencias fueron aceptadas por la administración estadounidense, permitiendo que las negociaciones formales inicien en dos días.

Entre los puntos más destacables del acuerdo se encuentra que el Estrecho de Ormuz permanecerá bajo el control total de las fuerzas iraníes. Asimismo, las condiciones contemplan que Estados Unidos se comprometa a abandonar sus bases militares y a cesar cualquier operación que represente una amenaza directa o indirecta contra el territorio persa.

El papel de Pakistán y el fracaso militar

La diplomacia pakistaní, encabezada por el canciller de dicho país, fue el motor que permitió establecer este puente de comunicación crítico. Las próximas reuniones de alto nivel se llevarán a cabo en Pakistán, donde se espera la asistencia del canciller iraní para ratificar los compromisos de seguridad regional.

Finalmente, Ajlaqui sostiene que el discurso de victoria de Trump intenta ocultar misiones fallidas de aeronaves y helicópteros que resultaron en bajas militares hace algunos días. Mientras Washington intenta tapar los resultados de la batalla, los iraníes salieron a las plazas con banderas para celebrar la soberanía de su país en una noche de absoluta normalidad

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