Agropecruz 2026: Jaron FIV LS se corona como el ejemplar más pesado

La feria Agropecruz 2026 ha presentado oficialmente a los ejemplares de mayor volumen corporal, consolidando el prestigio de la genética boliviana actual. Esta evaluación técnica permite visibilizar el éxito de los programas de nutrición y manejo implementados por las cabañas más importantes del país.

Dominio absoluto de la raza Nelore

El ejemplar Jaron FIV LS de Nelori se ha posicionado como el animal más pesado de toda la muestra ferial este año. Con un peso impresionante de 1.235 kilogramos, este reproductor de la Hacienda Nelori marca un hito en la competencia de la presente edición.

El animal, propiedad de Luis F. Saavedra Tardío, registra además una ganancia diaria de peso que alcanza los 1.438 gramos. Estos indicadores reflejan una eficiencia productiva sobresaliente que sitúa a la raza Nelore en la cúspide del desarrollo cárnico regional.

Excelencia en Nelore Mocho y Brahman

En la categoría de Nelore Mocho, el ejemplar Satoshi FIV Sausalito destacó con un registro oficial de 1.155 kilogramos en la balanza. Este ejemplar de la cabaña Sausalito, perteneciente a Osvaldo Monasterio Rek, mantiene una sólida ganancia diaria de 1.370 gramos por jornada.

Por otro lado, la raza Brahman encontró a su máximo exponente en Mr. Emir FIV de Stevital, quien registró un peso de 940 kilogramos. La propiedad de René Ustariz M. demostró su gran potencial genético con una ganancia diaria de peso de 1.078 gramos durante su crecimiento.

Indicadores de alta competencia genética

Los resultados del pesaje son fundamentales para los productores, ya que funcionan como un termómetro de la calidad y el desempeño en pista. Estos datos técnicos confirman que Bolivia continúa a la vanguardia en la cría de razas cebuinas con altos estándares internacionales.

La Agropecruz 2026 reafirma así su rol como la principal vitrina para el sector pecuario, donde la precisión técnica es la protagonista. El evento continúa recibiendo a visitantes y expertos interesados en observar de cerca a estos colosos de la ganadería moderna.

Mira la programación en Red Uno Play