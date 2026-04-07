“Ni de día estamos seguros”: vecinos capturan a sujeto que intentaba ingresar a una casa en El Alto

Vecinos de la zona Cosmos 79, en la ciudad de El Alto, capturaron a un presunto delincuente que fue sorprendido intentando ingresar a un domicilio, en un hecho que vuelve a evidenciar la inseguridad en el sector.

El incidente ocurrió en plena jornada diurna, cuando el antisocial habría intentado reducir al propietario de una vivienda, quien además es una persona con discapacidad. La intervención oportuna de un vecino permitió evitar consecuencias mayores y facilitó la aprehensión del sospechoso.

“Cada vez la situación se complica, necesitamos que la Policía nos ayude”, manifestó uno de los vecinos que participó en la captura.

Los pobladores aseguran que los hechos delictivos son constantes, incluyendo robos a viviendas, asaltos y el accionar de delincuentes que operan incluso en bicicletas y motocicletas.

“Nosotros sufrimos atracos constantemente. Ni de día estamos seguros, han atacado a nuestro vecino y lo dejaron lastimado”, denunció una vecina.

Asimismo, alertaron que niños y estudiantes también están en riesgo, debido a casos de robo de mochilas y celulares en calles cercanas.

“Los niños están corriendo peligro, les están jalando sus mochilas y celulares”, señalaron.

Ante esta situación, los vecinos instalaron rejas en algunos accesos; sin embargo, aseguran que estas medidas no han sido suficientes para frenar la delincuencia.

También denunciaron la falta de respuesta policial pese a reiterados llamados de auxilio.

“No hay policías, llamamos y no vienen”, reclamaron.

Los habitantes del sector anunciaron que en las próximas horas sostendrán una reunión para definir nuevas medidas de seguridad y exigir a las autoridades mayor presencia policial, iluminación pública y acciones concretas para frenar la ola delictiva.

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