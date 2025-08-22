TEMAS DE HOY:
VIDEO: Le arrebatan la cartera tras bajar del micro en la Villa Primero de Mayo

La víctima fue interceptada por dos delincuentes, uno a pie y otro en motocicleta, cuando se dirigía a su domicilio.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/08/2025 21:26

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer fue víctima de un violento robo en la zona de la Villa Primero de Mayo, el pasado 19 de agosto, cuando retornaba a su domicilio poco después de las dos de la tarde. El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia cercanas al lugar.

En las imágenes se observa cómo la mujer desciende de un micro y comienza a caminar en dirección a su vivienda. Mientras tanto, uno de los delincuentes esperaba a bordo de una motocicleta, mientras su cómplice se aproximaba a pie. En cuestión de segundos, el antisocial que iba caminando le arrebata la cartera, lo que desata un breve forcejeo.

La víctima intenta resistirse y posteriormente corre tras los delincuentes, sin éxito, ya que ambos escaparon rápidamente en la motocicleta.

Las cámaras de seguridad captaron con claridad el hecho, y el material ya fue entregado a la Policía, que inició las investigaciones para dar con los responsables del robo.

Vecinos del sector pidieron mayor patrullaje y presencia policial, ya que este tipo de asaltos se ha vuelto frecuentes.

 

