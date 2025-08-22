VIDEO: Le arrebatan la cartera tras bajar del micro en la Villa Primero de Mayo

La víctima fue interceptada por dos delincuentes, uno a pie y otro en motocicleta, cuando se dirigía a su domicilio.
21/08/2025 21:26
Una mujer fue víctima de un violento robo en la zona de la Villa Primero de Mayo, el pasado 19 de agosto, cuando retornaba a su domicilio poco después de las dos de la tarde. El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia cercanas al lugar.
La víctima intenta resistirse y posteriormente corre tras los delincuentes, sin éxito, ya que ambos escaparon rápidamente en la motocicleta.
Las cámaras de seguridad captaron con claridad el hecho, y el material ya fue entregado a la Policía, que inició las investigaciones para dar con los responsables del robo.
Vecinos del sector pidieron mayor patrullaje y presencia policial, ya que este tipo de asaltos se ha vuelto frecuentes.
