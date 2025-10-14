El fiscal Anticorrupción, Omar Yujra, informó este martes que se dictó un mandamiento de aprehensión en contra del exvicepresidente de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Miguel Ángel Colque, por el caso Botrading, ya que no se presentó a declarar el pasado mes de septiembre.

“Vale la pena aclarar que el ciudadano Miguel Ángel Colque cuenta con un mandamiento de aprehensión, conforme establece la normativa penal, toda vez que no asistió a su declaración informativa señalada por el Ministerio Público. Es miembro y funcionario de Logística y YPFB Refinación, y se encuentra entre los actores investigados por los contratos suscritos”, sostuvo el fiscal.

Según informó Yujra, la audiencia informativa estaba prevista para el 24 de septiembre, pero Colque no asistió, por lo que la Fiscalía dispuso también una alerta migratoria en su contra.

“Se han emitido las alertas migratorias, pero por cuestión de estrategia no voy a detallar a quiénes. Asimismo, se dispusieron anotaciones preventivas y el congelamiento de cuentas bancarias”, manifestó Yujra.

10 personas son investigadas dentro del caso denominado Botrading, por los contratos de compra de combustible de YPFB y la empresa intermediaria con sede en Paraguay. De ellos, siete ya presentaron sus declaraciones informativas por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Sobre la situación del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, el fiscal Omar Yujra aclaró que no cuenta con alerta migratoria, ya que se presentó a declarar cuando fue convocado.

“El ciudadano se ha presentado, se ha sometido al proceso y no cursa ninguna alerta”, aclaró.

La semana pasada el fiscal departamental de Tarija, Yeison Américo Plata, emitió una orden de aprehensión contra Dorgathen por el presunto delito de contrabando agravado de exportación de gas tras la denuncia de funcionarios de la Aduana.

