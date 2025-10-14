¿Cuál es la sanción por circular sin permiso del TSE el día de elecciones?

De cara a la segunda vuelta electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la suspensión total de los servicios de transporte terrestre, aéreo, lacustre y ferroviario en todo el territorio nacional durante el domingo 19 de octubre, jornada en la que los bolivianos volverán a las urnas para participar del balotaje.

La restricción de circulación vehicular dentro de las ciudades busca garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y promover la participación ciudadana. Solo se permitirá el tránsito de vehículos que cuenten con autorización oficial.

Para quienes incumplan la norma y circulen sin permiso, se establecieron sanciones y multas económicas.

Según el reglamento electoral, la Policía Boliviana será la encargada de realizar los controles durante toda la jornada. Los vehículos que transiten sin la autorización correspondiente serán retenidos hasta las 00:00 del lunes 20 de octubre y trasladados a las Unidades Operativas de Tránsito.

La devolución de los motorizados solo se efectuará previo pago de una multa de Bs 550 a favor del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

El TSE entregará permisos de circulación a instituciones de alcance nacional, mientras que los Tribunales Electorales Departamentales (TED) harán lo propio con entidades regionales y municipales.

Están exentos de portar permisos los siguientes sectores:

Notarios y funcionarios electorales acreditados

Policía Boliviana y Fuerzas Armadas

Bomberos

Ambulancias públicas y privadas

Vehículos de emergencia municipal

Medios de comunicación debidamente acreditados

