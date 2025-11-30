Vuelven a mover bloques de cemento en la Ceja de El Alto para hacer "trameaje"

La batalla en la Ceja de El Alto contra el infame "trameaje" parece ser una contienda perdida, al menos por el momento. Este fin de semana, se confirmó que los bloques de cemento que la Alcaldía había colocado con maquinaria pesada para separar carriles y evitar que los minibuses dieran giros indebidos, fueron movidos nuevamente.

El objetivo de las autoridades era claro: forzar a los minibuses a cumplir con su recorrido completo, impidiendo que realicen el famoso "trameaje"—dar la vuelta antes de llegar al punto final—para obligar a los pasajeros a usar más vehículos para llegar a su destino.

Sin embargo, el esfuerzo de reordenamiento del tráfico, realizado apenas hace unos días, fue rápidamente revertido por los transportistas.

Frustración de usuarios: "Es demasiado ya con estos choferes"

La reincidencia en esta práctica generó una profunda molestia entre los usuarios, quienes señalan que el "trameaje" afecta su tiempo, complica su traslado diario y genera un caos innecesario en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

"Mucho trameaje es. Ahora lo han vuelto a abrir también este lugar. Estaba cerrado para no hacer trameaje. Es demasiado ya con estos choferes", expresó un usuario visiblemente frustrado.

La ciudadanía también apunta a la falta de control efectivo por parte de las entidades municipales y policiales para mantener el orden. "Debería haber la guardia municipal, la policía, tránsito, pero no hay. Lamentablemente un ratito vienen, después se van", comentó un ciudadano, reflejando la percepción de impunidad.

Otros usuarios hicieron un llamado directo a las autoridades para que tomen acciones firmes. "Que se controle, que haya un control para eso", demandó una pasajera, mientras otra agregó: "Eso tendrán que fijarse la Alcaldía, Tránsito. Personas que de verdad se tienen que hacer cargo de El Alto, porque igual es un desastre en todos los sentidos".

La Alcaldía de El Alto se enfrenta ahora al desafío de establecer un mecanismo de control permanente para asegurar que los bloques permanezcan en su lugar y que los transportistas cumplan con la normativa en beneficio de la población.

