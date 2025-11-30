TEMAS DE HOY:
Si no quieres que te piquen los mosquitos, evita estos colores

Un estudio de la Universidad de Washington demuestra que ciertos colores actúan como un imán para los mosquitos, mientras otros tonos ayudan a mantenerlos lejos. Conoce qué dice la ciencia y cómo protegerte.

Silvia Sanchez

30/11/2025 14:22

Imagen captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

Un nuevo estudio científico vuelve a poner los reflectores sobre un enemigo común del verano: los mosquitos. Investigadores de la Universidad de Washington descubrieron que, además del olor y el CO₂ que exhalamos, el color de la ropa juega un papel clave en la manera en que estos insectos nos detectan.

Según los científicos, cuando los mosquitos activan su modo “buscar y picar”, hay tonalidades que les resultan irresistibles. Este hallazgo abre puertas a nuevas estrategias para evitar sus picaduras y reducir la propagación de enfermedades como el dengue.

Los colores que más atraen a los mosquitos

El estudio, publicado en Nature Communications, revela que los tonos que más llaman la atención de los mosquitos son:

  • Rojo

  • Naranja

  • Negro

  • Cian (un azul verdoso)

Después de percibir el CO₂ en el ambiente, los mosquitos se dirigen hacia objetos con estas tonalidades, lo que los convierte en auténticos “faros” para estos insectos.

El mosquito Aedes aegypti, uno de los principales transmisores del dengue, mostró una especial preferencia por el rojo debido a que esta tonalidad tiene una de las longitudes de onda más altas, estimulando con fuerza su visión.

Los colores que ignoran (y que deberías usar)

Las pruebas también demostraron que los mosquitos evitan o muestran poco interés por colores como:

  • Verde

  • Morado

  • Azul

  • Blanco

Así que si quieres mantenerlos a raya, estas tonalidades son tus mejores aliadas.

¿Por qué pasa esto?

El investigador principal, Jeffrey Riffell, explica que los mosquitos combinan olfato y visión para identificar un posible huésped.

“Cuando huelen CO₂, ese olor activa sus ojos para buscar colores específicos y patrones visuales asociados con un huésped”, señaló Riffell.

La interacción entre olor y color es tan poderosa que incluso un aroma agradable —como un pastel de canela, ilustra el propio científico— puede activar un rastreo visual instintivo.

 

