Denuncian brutal ataque contra aves en Tarija y alertan sobre riesgos para la ciudadanía

La tranquilidad del centro de Tarija se quebró esta semana con una denuncia que estremeció a vecinos y defensores de animales. La Fundación Corazón Animal alertó sobre un cruel envenenamiento masivo de palomas en la plaza Luis de Fuentes y alrededores, donde decenas de aves aparecieron muertas, temblando o incapaces de volar.

Pero lo peor vino después.

Según testigos, un hombre aprovechó la vulnerabilidad de las aves para capturarlas y mutilarlas con una violencia indescriptible. Relataron que el agresor arrancaba cabezas, degollaba palomas e incluso las aplastaba con piedras, todo en pleno centro, a la vista de familias, niños y adultos mayores que circulaban por la zona.

Los voluntarios aseguran que, pese a que la denuncia fue presentada ante Pofoma, la unidad policial no acudió de inmediato. Zoonosis y grupos animalistas también fueron alertados, pero la incertidumbre crece ante la posibilidad de que el agresor siga transitando por espacios públicos.

Especialistas advierten que este tipo de violencia deliberada, repetida y cargada de disfrute puede ser un primer signo de rasgos psicopáticos, una bandera roja que no debe ignorarse. Los comportamientos crueles hacia animales, dicen, muchas veces anteceden conductas agresivas hacia personas.

La situación no solo revela la indefensión de los animales, sino también un preocupante vacío en los controles urbanos y la seguridad pública. Por ahora, la ciudadanía teme que la violencia vuelva a repetirse mientras exigen acciones urgentes.

Foto: Fundación Corazón Animal - Tarija

(Con información de Fundación Corazón Animal - Tarija)

