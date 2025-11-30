TEMAS DE HOY:
Guabirá remontó ante GV San José y se ilusiona con clasificar a un torneo internacional

Después de su eliminación de la Copa Bolivia con ilusión la obtención del boleto de la Copa Sudamericana.

Martin Suarez Vargas

30/11/2025 11:03

Foto: APG.
Montero, Bolivia.

Guabirá volteó el marcador frente a Gualberto Villarroel San José en el complemento para anotar una victoria por 2-1, en el estadio Gilberto Parada, donde este triunfo le ayudó a mantener sus chances de seguir en la disputa por la clasificación a un torneo internacional.

Después de su eliminación de la Copa, Guabirá mira como única salida a su fracaso deportivo la obtención de un boleto a la Copa Sudamericana o a la Copa Libertadores, y pudo reponerse con la victoria sobre Gualberto Villarroel, uno de los rivales directos en la pelea por llegar al torneo internacional.

Samuel Galindo anotó el 1-0, a los 36 minutos, con un remate de zurda que se desvió en un oponente, haciendo inútil la estirada del arquero Jairo Cuellar y dando un golpe duro a los azucareros, luego de los intentos por abrir la cuenta en el primer tiempo y con la pelota negándose a ingresar al arco.

En el segundo tiempo, Guabirá resolvió sus problemas de definición, superando los obstáculos que había en el terreno y pudo anotar un triunfo, que le permitió llegar a los 37 puntos, uno más que Gualberto Villarroel.

Cristian Barco anotó el empate, desde el punto penal, a los 57 minutos, con un remate que mandó la pelota arriba y hacia la derecha del guardameta, que adivinó la trayectoria del encuentro, pero fue incapaz de desviar el esférico.

El segundo gol fue anotado por José Trindade, a los 62´, bajando con el pecho una asistencia, dentro del área, controlando la pelota y resolviendo con un disparo de derecha, a un costado de Cuellar, devolviendo a los rojos a la ruta de la victoria. El cuadro de Montero todavía depende de su trabajo para alcanzar una clasificación.

