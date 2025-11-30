Rossi llora tras ganar la Libertadores: "Mi padre falleció, estaría orgulloso de mí"

Agustín Rossi, arquero de Flamengo, no pudo contener la emoción luego de conquistar la Copa Libertadores tras la victoria por 1-0 frente a Palmeiras en el estadio Monumental de Lima, Perú. El gol decisivo del Mengao fue anotado por Danilo, sellando así la cuarta estrella del club en el torneo continental.

En medio de la celebración, Rossi rompió en llanto y recordó a su padre que perdió la vida en el año 2020:

“Nada agradecerle por todo lo que dio por mí en su momento, estoy seguro que él estuviera orgulloso de mí de lo que soy hoy como padre también. Estoy muy feliz por eso”. Sus palabras reflejaron la emoción y gratitud que sentía por su familia en un momento tan importante de su carrera.

El arquero fue una de las figuras del partido y su actuación fue clave para que Flamengo se consagrara campeón. Para Rossi, este título se suma a una carrera llena de logros, pero según confesó, este momento es “inolvidable” y quedará siempre en su memoria.

