¡Viva Bolivia! Héctor Garibay gana la carrera internacional 15K en Tumaco-Colombia

Con dominio amplío y una marca de 45.49, el corredor Héctor Garibay Flores fue el ganador de la Carrera Atlética Internacional, denominada Rescate de la Frontera-Silvio Marino 15K, que se llevó adelante este sábado, en el municipio de Tumaco, conocido como la “Perla del Pacífico” de Colombia.



Con el océano Pacífico de fondo, Garibay (37 años) se quedó con el primer puesto en esta competencia oficial, demostrando que sigue vigente y colocando la Tricolor en el podio frente a atletas destacados en el escenario internacional.





“Contento por el nivel de atletas que estuvieron, eso le motiva a uno, obtener el primer lugar con atletas de renombre. Estuvieron los mejores y obtener el primer lugar es satisfactorio, el resultado es producto del esfuerzo y del sacrificio que hacemos”, declaró Garibay, a la conclusión de esta carrera en el municipio de Tumaco, que forma parte del departamento de Nariño.





Garibay fue el vencedor absoluto con un registro de 45:49, siendo escoltado por los internacionales Rubén Barbosa (46:33) y Santiago Zerda (46:39), ambos de Colombia. La cuarta casilla fue cubierta por el colombiano Javier Peñaloza (46:51) y el ecuatoriano Edizon Enríquez fue quinto (48:10).





“La humedad fue un factor complicado, vengo de un lugar de altura, teníamos que hidratarnos en cada punto, porque sabíamos que la deshidratación iba a ser un factor decisivo”, mencionó Garibay, en entrevista con el portal Revista La Jugada, de Tumaco.





Esta es la cuarta carrera internacional, en la distancia de los 15 kilómetros, en la cual corrió Garibay. Su mejor registro sigue siendo los 45:15 que hizo en la prueba de San Silvestre (Brasil) en 2021, cuando quedó como tercero, logrando un hito para el atletismo boliviano. En la edición de 2023 fue quinto con 46:07 y en 2019 llegó en la posición 14 con 47:15, después de cruzar las calles y avenidas de San Pablo.



El fondista, nacido en Oruro, fue una de las principales ausencias en el equipo Bolivia de atletismo en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que se vienen desarrollando por estos días. Discrepancias con la dirigencia de la Federación Atlética de Bolivia (FAB) provocaron su renuncia de la delegación.

