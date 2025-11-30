Ministra de Salud y bioquímicos acuerdan actualizar la ley de medicamentos 

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, sostuvo una reunión con el Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta de trabajo que atienda las principales demandas del sector, entre ellas la actualización de la Ley del Medicamento, la institucionalización de profesionales en el sistema público y la garantía de insumos esenciales para asegurar diagnósticos de calidad en todo el país.

Durante el encuentro, la presidenta del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia, Ana Shirley Calderón, destacó la apertura al diálogo por parte de la autoridad.

“Se dejó un listado de las situaciones de necesidad urgente a resolver conjuntamente y hemos encontrado la predisposición de la doctora. Ha escuchado nuestros problemas”, afirmó Calderón, quien asistió acompañada de representantes de los colegios departamentales.

Como parte de la agenda, el sector planteó fortalecer el trabajo técnico con la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y con la Coordinación Nacional de Laboratorios de Bolivia (Conalab), así como mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

“Coincidimos con la ministra en que la meritocracia debe ser el camino”, añadió la representante del ente colegiado.

Las autoridades y el Colegio acordaron que los espacios de coordinación serán continuos, con el fin de impulsar soluciones estructurales que mejoren la atención sanitaria y el desarrollo profesional en el área bioquímica-farmacéutica.

Mira la programación en Red Uno Play