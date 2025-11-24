Cochabamba vacuna a más de 254 mil mascotas y logra 79% de cobertura antirrábica

El municipio de Cochabamba alcanzó un importante avance en la protección de la salud pública tras la campaña de vacunación antirrábica realizada el fin de semana. Gracias a la masiva participación de la población, más de 254.000 perros y gatos fueron vacunados, logrando así un 79% de cobertura en el municipio de Cercado.

Durante las dos jornadas, 2.800 voluntarios y trabajadores de salud recorrieron distintos barrios para asegurar que la vacuna llegara a todas las zonas. El secretario de Salud, Aníbal Cruz, destacó el compromiso ciudadano:

“Agradecemos a la población cochabambina por su disciplina y compromiso. En total se vacunó a 254 mil mascotas, de las cuales 195 mil son perros y 58.655 gatos, alcanzando así nuestra expectativa del 79% de cobertura.”

La campaña demandó una inversión aproximada de 450.000 bolivianos y se ejecutó a través de puestos fijos y brigadas móviles que se desplegaron en diversos barrios.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que se trabajará junto al SEDES y centros de salud para reforzar la cobertura en zonas donde la participación fue menor.

“Realizaremos nuevos rastrillajes en sectores como Sebastián Pagador, Pucara y K’ara K’ara, que presentan mayor riesgo epidemiológico. Nuestro objetivo es asegurar que ningún animal quede sin vacuna.”

Las autoridades recordaron que la vacunación es gratuita y fundamental para prevenir la rabia, una enfermedad mortal. Además, lamentaron la falta de responsabilidad de algunos propietarios pese al despliegue realizado para proteger la salud pública.

