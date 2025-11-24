“Se bajó, me empujó y me pegó”: Ciclista denuncia agresión de un conductor en pleno centro cruceño

Un joven ciclista denunció haber sido agredido físicamente por el conductor de una vagoneta mientras realizaba una entrega en el centro de Santa Cruz de la Sierra.

El hecho se registró en inmediaciones de la plaza 24 de Septiembre, cuando ambos intentaban avanzar por una vía estrecha. Según relató la víctima, el conflicto comenzó tras un reclamo por una maniobra imprudente del conductor.

“Avancé primero y él se me cerró. Le reclamé y ya estaba violento. Se bajó, me empujó de la bici y me comenzó a pegar. Yo le agarré la polera para que no se escape”, relató el ciclista.

Vecinos que presenciaron la escena intervinieron rápidamente y pidieron llamar a la Policía. No obstante, el agresor escapó antes de que los uniformados llegaran. En su intento por evitar la fuga, el joven fue arrastrado por el vehículo.

El joven acudió a la Policía para realizar la denuncia, pero asegura que inicialmente no quisieron recibirla. Posteriormente, el padre del presunto agresor apareció para intentar un arreglo económico. “Me dijo que tenía 200 o 250 bolivianos, lo mucho. Yo me molesté. ¿Cómo me ha pegado? A él le conocen como ‘el huaso’. Ya me imagino por qué le dicen así: es muy violento”, afirmó el ciclista.

Posteriormente, la Policía localizó la vagoneta implicada, que se encontraba estacionada. Las autoridades informaron que se inició una investigación formal para identificar plenamente al agresor y determinar posibles cargos.

