“Mi hijo está vivo”: Dan de alta al niño agredido por su tía en Santa Cruz

Después de más de 20 días de luchar por su vida en el hospital, el niño de seis años que fue brutalmente golpeado junto a su hermanita de cinco por su tía, recibió el alta médica este lunes 24 de noviembre.

“Ha estado dos semanas y algo de días en terapia intensiva y cinco días en sala de recuperación. Más tranquila, la verdad que más tranquila”, relató la madre de los menores atacados.

El menor fue agredido el pasado 29 de octubre en Santa Cruz, y su hermana falleció poco después del ataque. La madre expresó su alivio por la recuperación de su hijo, aunque reconoció la dolorosa pérdida:

“Yo he perdido a mi hija, que era todo para nosotras. Pero el rayito de sol está ahí, el niño está vivo, el niño está bien. Con terapia va a salir adelante. Yo sé que sí, tengo fe. Hay mucha gente que está orando por él. La Caja Petrolera ha sido muy buena en esa parte”, añadió.

La madre aseguró que no regresará a la vivienda donde ocurrieron los hechos:

“No voy a volver a la casa donde estaba porque sería hacerle más daño a mi hijo y más daño a mí. Yo voy a volver a la casa de mi madre, ahí voy a estar y me voy a quedar ahí por el tiempo que sea necesario”, explicó.

La mujer de 23 años, acusada de las agresiones, fue sentenciada a 30 años de cárcel en el penal de Palmasola por quitarle la vida a su sobrina de cinco años.

