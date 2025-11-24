Gobernador de Chuquisaca no descarta postularse nuevamente en 2026

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, confirmó en conferencia de prensa que evalúa la posibilidad de postularse a la reelección en las elecciones subnacionales de 2026.

“Mientras que haya más candidatos hay más opciones para que elija la población (…) Creo que hay varios interesados que están en su pleno derecho; por tanto, nosotros también estamos en derecho de querer repostular”, afirmó Condori.

La semana pasada, Condori participó del Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, donde fue visto caminando con dificultad, hecho que generó dudas acerca de su estado de salud.

El gobernador sufrió en junio pasado una caída que lo llevó a terapia intensiva. A pesar de la recomendación médica de evitar actividades públicas, Condori decidió reintegrarse a sus funciones junto a su equipo cercano.

El anuncio abre la puerta a un escenario electoral con mayor competencia y debate sobre liderazgo y salud de autoridades en Chuquisaca.

