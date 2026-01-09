Atención conductores: así puedes recalificar tu cilindro GNV sin costo

La Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) pone a disposición de los usuarios un programa gratuito de recalificación de cilindros y mantenimiento del sistema GNV, un proceso obligatorio en Bolivia para circular legalmente y con seguridad.

Este procedimiento es clave para verificar el buen estado del cilindro y del sistema de gas, prevenir accidentes y evitar el bloqueo del chip GNV.

¿Cuál es la diferencia entre recalificación y mantenimiento?

Recalificación de cilindros

¿Qué es?

Un procedimiento técnico obligatorio que se realiza cada 5 años al cilindro de GNV.

¿Qué incluye?

Pruebas hidrostáticas, visuales y técnicas para detectar corrosión, deformaciones u otros daños.

¿Para qué sirve?

Garantiza que el cilindro siga siendo seguro; si no aprueba, debe ser retirado.

¿Cuándo se hace?

Cada 5 años desde la fecha de fabricación o última recalificación.

Mantenimiento anual del sistema GNV

¿Qué es?

Una revisión preventiva que se realiza una vez al año .

¿Qué se revisa?

Mangueras, válvulas, regulador, inyectores y calibración del sistema.

¿Para qué sirve?

Detectar fugas, optimizar el funcionamiento y prolongar la vida útil del equipo.

¿Dónde se realiza?

En talleres autorizados y certificados por la EEC-GNV.

Requisitos para acceder al servicio

Carta de solicitud dirigida al DGE de la EEC-GNV

Fotocopia simple de Cédula de Identidad del beneficiario *

(Para vehículos estatales: adjuntar memorándum de asignación)

Fotocopia simple del RUAT del vehículo *

(Si no está a nombre del beneficiario, presentar documento de compra-venta, poder notariado o minuta de transferencia)

Fotocopia simple del SOAT vigente

Fotocopia simple de factura o aviso de cobranza (luz, agua o gas domiciliario)

Ficha técnica de revisión periódica

Calcos de los equipos de conversión instalados

¿Por qué es importante cumplir?

Garantiza tu seguridad y la de tu familia

Evita accidentes y fallas en el sistema

Impide el bloqueo del chip GNV

Previene sanciones y restricciones en el suministro

Mira la programación en Red Uno Play