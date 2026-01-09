Atención conductores: así puedes recalificar tu cilindro GNV sin costo

La EEC-GNV ofrece un programa gratuito para garantizar tu seguridad y evitar sanciones.
09/01/2026 10:48
La Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) pone a disposición de los usuarios un programa gratuito de recalificación de cilindros y mantenimiento del sistema GNV, un proceso obligatorio en Bolivia para circular legalmente y con seguridad.
Este procedimiento es clave para verificar el buen estado del cilindro y del sistema de gas, prevenir accidentes y evitar el bloqueo del chip GNV.
¿Cuál es la diferencia entre recalificación y mantenimiento?
Recalificación de cilindros
¿Qué es?
Un procedimiento técnico obligatorio que se realiza cada 5 años al cilindro de GNV.
¿Qué incluye?
Pruebas hidrostáticas, visuales y técnicas para detectar corrosión, deformaciones u otros daños.
¿Para qué sirve?
Garantiza que el cilindro siga siendo seguro; si no aprueba, debe ser retirado.
¿Cuándo se hace?
Cada 5 años desde la fecha de fabricación o última recalificación.
Mantenimiento anual del sistema GNV
¿Qué es?
Una revisión preventiva que se realiza una vez al año.
¿Qué se revisa?
Mangueras, válvulas, regulador, inyectores y calibración del sistema.
¿Para qué sirve?
Detectar fugas, optimizar el funcionamiento y prolongar la vida útil del equipo.
¿Dónde se realiza?
En talleres autorizados y certificados por la EEC-GNV.
Requisitos para acceder al servicio
Carta de solicitud dirigida al DGE de la EEC-GNV
Fotocopia simple de Cédula de Identidad del beneficiario*
(Para vehículos estatales: adjuntar memorándum de asignación)
Fotocopia simple del RUAT del vehículo*
(Si no está a nombre del beneficiario, presentar documento de compra-venta, poder notariado o minuta de transferencia)
Fotocopia simple del SOAT vigente
Fotocopia simple de factura o aviso de cobranza (luz, agua o gas domiciliario)
Ficha técnica de revisión periódica
Calcos de los equipos de conversión instalados
¿Por qué es importante cumplir?
Garantiza tu seguridad y la de tu familia
Evita accidentes y fallas en el sistema
Impide el bloqueo del chip GNV
Previene sanciones y restricciones en el suministro
