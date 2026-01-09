TEMAS DE HOY:
Robo a librecambista SWAT Challenge Dubái 2026 Hombre sentenciado

25ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Atención conductores: así puedes recalificar tu cilindro GNV sin costo

La EEC-GNV ofrece un programa gratuito para garantizar tu seguridad y evitar sanciones.

Silvia Sanchez

09/01/2026 10:48

Foto: archivo ABI
Bolivia

Escuchar esta nota

La Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) pone a disposición de los usuarios un programa gratuito de recalificación de cilindros y mantenimiento del sistema GNV, un proceso obligatorio en Bolivia para circular legalmente y con seguridad.

Este procedimiento es clave para verificar el buen estado del cilindro y del sistema de gas, prevenir accidentes y evitar el bloqueo del chip GNV.

¿Cuál es la diferencia entre recalificación y mantenimiento?

Recalificación de cilindros

  • ¿Qué es?
    Un procedimiento técnico obligatorio que se realiza cada 5 años al cilindro de GNV.

  • ¿Qué incluye?
    Pruebas hidrostáticas, visuales y técnicas para detectar corrosión, deformaciones u otros daños.

  • ¿Para qué sirve?
    Garantiza que el cilindro siga siendo seguro; si no aprueba, debe ser retirado.

  • ¿Cuándo se hace?
    Cada 5 años desde la fecha de fabricación o última recalificación.

Mantenimiento anual del sistema GNV

  • ¿Qué es?
    Una revisión preventiva que se realiza una vez al año.

  • ¿Qué se revisa?
    Mangueras, válvulas, regulador, inyectores y calibración del sistema.

  • ¿Para qué sirve?
    Detectar fugas, optimizar el funcionamiento y prolongar la vida útil del equipo.

  • ¿Dónde se realiza?
    En talleres autorizados y certificados por la EEC-GNV.

Requisitos para acceder al servicio

  • Carta de solicitud dirigida al DGE de la EEC-GNV

  • Fotocopia simple de Cédula de Identidad del beneficiario*
    (Para vehículos estatales: adjuntar memorándum de asignación)

  • Fotocopia simple del RUAT del vehículo*
    (Si no está a nombre del beneficiario, presentar documento de compra-venta, poder notariado o minuta de transferencia)

  • Fotocopia simple del SOAT vigente

  • Fotocopia simple de factura o aviso de cobranza (luz, agua o gas domiciliario)

  • Ficha técnica de revisión periódica

  • Calcos de los equipos de conversión instalados

¿Por qué es importante cumplir?

  • Garantiza tu seguridad y la de tu familia

  • Evita accidentes y fallas en el sistema

  • Impide el bloqueo del chip GNV

  • Previene sanciones y restricciones en el suministro

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD