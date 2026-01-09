¿Habrá aumento de mensualidades escolares este año? Esto dice el viceministro de Educación

El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, reiteró que la resolución ministerial vigente prohíbe cualquier incremento en las mensualidades escolares en colegios fiscales, privados y de convenio durante el inicio de la gestión educativa 2026.

La autoridad señaló que el Ministerio espera responsabilidad y conciencia por parte de directores y propietarios de establecimientos educativos, considerando la situación económica del país.

“Estamos esperando una actitud consciente de los directores y propietarios de los establecimientos frente a la situación económica que vive el país”, afirmó Pimentel.

El viceministro explicó que durante el periodo de inscripciones está absolutamente prohibido exigir cuotas, aportes o cualquier erogación económica a los padres de familia.

“Todos los estudiantes deben tener la facilidad para inscribirse de tal manera que aseguremos su educación”, indicó.

Pimentel informó que en el mes de abril se reunirá una comisión mixta para evaluar la situación económica de los colegios y la política salarial vigente.

“En función de eso se podrán llegar a algunos acuerdos y el Ministerio siempre va a cuidar que no se afecte en demasía la economía de los padres de familia”, explicó.

No obstante, aclaró que no se descarta un posible incremento de mensualidades, pero remarcó que cualquier decisión estará sujeta a evaluación.

“No se descarta un posible incremento de mensualidades, todo esto sujeto a evaluación, efectivamente”, señaló.

Llamado a denunciar cobros indebidos

El viceministro exhortó a los padres de familia a denunciar cualquier cobro irregular ante las autoridades educativas correspondientes.

“Si hay esa infracción, por favor, acudan a las autoridades del distrito, que tienen las instrucciones necesarias para proceder y sancionar”, afirmó.

Reiteró que la normativa es clara y de cumplimiento obligatorio. “Durante la inscripción no se debe cobrar ninguna cifra de dinero en fiscales, en particulares o de convenio. Esto es una obligación que debemos respetar todos”.

