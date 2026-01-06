Mesas Técnicas entre Gobierno y sectores sociales se reinstalarán el miércoles

El Ministerio de la Presidencia publicó una convocatoria para instalar las mesas técnicas para las organizaciones sociales en el marco de el diálogo por el Decreto Supremo 5503 en el campo ferial Chuquiago Marka este miércoles 07 a las 09:00 de la mañana.

En la convocatoria anuncia que son seis mesas técnicas que son:

1. Reforma del Estado y descentralización

2. Recursos naturales y soberanía

3. Sostenibilidad de los carburantes y energía

4. Régimen tributario e incentivos

5. Seguridad alimentaria y productiva

6. Estabilidad laboral y social

El gobierno a reafirmado su vocación de diálogo con las reiterativas a los sectores movilizados en contra el decreto 5503, el pasado lunes 05 de enero tuvo un primer acercamiento con las organizaciones sociales en Casa Grande del Pueblo junto a todo el gabinete ministerial.

