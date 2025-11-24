Encarcelan a catequista acusado de abusar a un niño de 13 años en El Alto

El Ministerio Público investiga a Pablo E.B.S., de 36 años, catequista de una parroquia en El Alto, por violación de infante, niño, niña o adolescente. Según informó el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, el hombre habría agredido sexualmente a un menor de 13 años durante ocho meses en 2025.

El sospechoso fue aprehendido y el Ministerio Público solicitó su detención preventiva, por lo que fue enviado preventivamente a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

“Se han colectado suficientes elementos de convicción que nos hacen presumir la probabilidad de autoría del sujeto en el hecho, como el informe social, el informe psicológico donde el menor reconoce plenamente a su agresor, y el certificado médico realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que confirma las agresiones sexuales”, explicó el Fiscal Torrez.

La Fiscal Viviana Quispe detalló que los hechos ocurrieron entre enero y agosto de 2025, cuando el menor, tras recibir su primera comunión, se convirtió en ayudante del catequista. Los domingos asistía a la iglesia, momento que el sujeto aprovechaba para llevarlo a su domicilio en El Alto y cometer las agresiones.

Las autoridades aseguran que todos los elementos recabados fueron presentados durante la audiencia de medidas cautelares, donde se obtuvo la detención preventiva del acusado.

Mira la programación en Red Uno Play