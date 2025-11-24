TEMAS DE HOY:
Héroes del mar: así rescataron a una foca atrapada bajo un puente en Rusia

Una foca herida que llevaba días atrapada en el lodo bajo un puente en Rusia fue rescatada gracias a la rápida acción de policías municipales y un ciudadano voluntario. El animal logró regresar al mar sano y salvo.

Silvia Sanchez

24/11/2025 12:08

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Rusia

Una foca que llevaba al menos dos días atrapada en el lodo bajo un puente del bulevar Costero, en Rusia, fue rescatada y liberada por policías municipales con la ayuda de un ciudadano voluntario.

El hallazgo se produjo el sábado 20 de septiembre en una zona fangosa entre el Riviera y el recinto portuario. El animal estaba inmóvil y visiblemente debilitado.

Los oficiales aseguraron el área y, junto con el voluntario, removieron cuidadosamente el lodo hasta liberar a la foca. Tras el rescate, el animal logró regresar al mar por sus propios medios, según informaron las autoridades locales.

Video:

 

