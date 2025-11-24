Un acróbata chileno perdió la vida y otro resultó gravemente herido durante un espectáculo del “globo de la muerte” en Sant’Anastasia, Nápoles, Italia. La función del Real Circo Imperial se llevaba a cabo frente a una gran audiencia, incluidos numerosos niños.

El accidente ocurrió cuando tres motociclistas giraban dentro de una esfera de acero iluminada con luces LED en sus trajes. Durante la secuencia, el joven chileno perdió el control de su moto y cayó al centro de la esfera, provocando que los otros dos artistas colisionaran al intentar esquivarlo.

El acróbata chileno, de 26 años, murió prácticamente en el acto, mientras que un motociclista mexicano resultó gravemente herido y permanece internado. El tercer participante, un colombiano de la misma edad que la víctima fatal, sufrió heridas menores.

Uno de los videos que circuló en redes muestra la secuencia completa del accidente. Tras el impacto, el locutor del espectáculo intentó calmar al público mientras se encendían las luces de la carpa y los equipos de emergencia ingresaban de inmediato para asistir a los tres artistas.

Por el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los involucrados, ya que las familias, todas residentes en el extranjero, aún no fueron notificadas oficialmente.

El alcalde de Sant’Anastasia, Domenico Esposito, expresó su conmoción y envió condolencias a los familiares:

“Esta es una tragedia muy dolorosa, casi devastadora. Sé que había muchos niños presentes que presenciaron esta tragedia”.

Esposito señaló que la compañía contaba con todas las autorizaciones necesarias y reconoció que poner a tres motociclistas a manejar dentro de una rueda es “bastante delicado”.

El Real Circo Imperial, fundado a principios del siglo XX por Arnaldo Dell’Acqua, alberga más de cien animales exóticos y se define en su página web como una historia “de dolor y renacimiento, de aplausos y sacrificio”.

